Путин выпил водки с дагестанцами — видео

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-12T15:36:20+03:00

20 лет назад президент пообещал выпить с местными жителями за победу

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Президент России Владимир Путин спустя 20 лет исполнил своё обещание и выпил рюмку водки с дагестанскими ополченцами. Визит главы государства приурочен к 20-летию победы над боевиками Басаева и Хаттаба.

Путин выпил водки с дагестанцами.

В четверг президент прибыл в республику, чтобы отметить 20-летний юбилей отражения вторжения боевиков. Путин, как и обещал, решил посетить Ботхлихский район. В 1999 году он прилетел сюда, чтобы поговорить с солдатами и ополченцами. Тогда, в полевой палатке, после тоста все поднесли рюмки к губам, но Путин неожиданно с размаху поставил её на стол и заявил, что «Пить будем только после победы».

Теперь, спустя 20 лет, президент всё-таки выпил за разгром террористов. Кроме того, глава государства возложил цветы к памятнику ополченцам, который также открыли к 20-летнему юбилею победы, и побеседовал с местными жителями.

Напомним, 7 августа 1999 года несколько тысяч боевиков во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом пересекли границу Чечни и Дагестана. Сепаратисты надеялись объединить народы Северного Кавказа вокруг идеи «освобождения мусульман». Однако местные жители встали на сторону РФ.

В течение месяца федеральные войска, полиция и ОМОН Дагестана отбросили мятежников на территорию Чечни. В боях погибло 279 полицейских солдат и офицеров, ещё 800 военнослужащих были ранены. Террористы, по данным минобороны РФ, потеряли порядка 2 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU