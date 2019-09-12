На Ставрополье Владимирову официально «засчитали» победу на выборах
Инаугурация пройдет 27 сентября
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На заседании избиркома в Ставрополе официально утверждены итоги выборов главы края. Победу с 79,64% голосов одержал действующий губернатор Владимир Владимиров. Его инаугурация пройдет 27 сентября.
Явка избирателей составила 66, 86%. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Виктор Соболев, за которого проголосовало 9,29% избирателей. Последним стал кандидат от "Справедливой России" Александр Кузьмин (2,57%).
ИСТОЧНИК KP.RU