2019-09-12T16:22:30+03:00
Дом. Семья

В Ставрополе молодожены попросили подарить им на свадьбу корм для животных

Так они решили помочь приюту
Ася АСРЯН
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В Ставрополе молодожены Александр Богоровский и Мария Шатравина попросили гостей подарить им вместо цветов корм для животных или канцтовары для детей – сирот.

- У нас намечалось много гостей, мы с женихом понимали, что все придут с цветами. Как минимум ожидалось получить 70 букетов. И тут у моего жениха появилась идея, а что если написать гостям, чтоб принесли вместо цветов корм для животных в приюте или канцелярские товары для детей-сирот. Боялись, что нас неправильно поймут. Но, как только мы написали гостям об этом в WhatsApp, нам посыпались слова-поддержки.

Радует, что эта идея понравилась нашим близким и друзьям. Без букетов, конечно, не обошлось, но их было мало. В основном гости приносили корм для кошек и собак. Всего удалось собрать около 20 килограммов корма. На следующий день мы с мужем отвезли эти подарки в приют для бездомных животных «Лучший друг».

В доме у Марии живет любимая собака породы эрдельтерьер. Она уже старенькая, больше предпочитает мясные деликатесы, нежели корма.

- Мы с мужем очень любим домашних животных. И в обиду их никогда не дадим, - говорит Мария.

ИСТОЧНИК KP.RU

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