2019-09-12T16:31:40+03:00
Происшествия

Видео: В Дагестане на автомойке током убило водителя элитной Toyota

Мужчина прикоснулся к моющему пистолету и тут же погиб
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
В Дагестане на автомойке током убило водителя элитного ToyotaВ Дагестане на автомойке током убило водителя элитного ToyotaФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Тарумском районе Дагестана произошел несчастный случай: 53-летний мужчина погиб от разряда тока. Житель Южно-Сухокумска мыл машину на автомойке, передает пресс-служба МВД по республике.

Инцидент произошел вечером. Мужчина взял мокрыми руками пистолет для мытья машин. От сильного разряда уроженец Дагестана скончался на месте.

- После проведенных следственных мероприятий тело мужчины было передано родственникам. Собранные по данному факту материалы направлены в Следственный комитет по Дагестану для принятия процессуального решения, - говорят в пресс-службе ведомства.

Мужчину убило током на мойке - кадры с камер наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дагестане поезд врезался в автомобиль
Чеченки, пытавшиеся заработать на Кадырове, извинились
Путин и Нурмагомедов обсудили бой: «Хороший удушающий прием!»
На Ставрополье мошенники прикрываются Пенсионным фондом
Качели оборвались под девушкой в Ставрополе
В строительстве газоперерабатывающего завода в Буденновске задействуют 30 тыс человек
Зек-хакер украл 2 млн, сидя в тюрьме Северной Осетии
Высокотехнологичная медицина станет фишкой курортов Ставрополья
Кадыров готов спасти россиян от разводов
На Ставрополье переобучат правительство
Нурмагомедов и Волков в ноябре выступят на турнире UFC в Москве
В Ставрополе молодожены попросили подарить им на свадьбу корм для животных
На Ставрополье Владимирову официально «засчитали» победу на выборах
35 ставропольских бизнесменов пришли к представителю Генпрокуратуры на встречу
Путин выпил водки с дагестанцами — видео
Ессентукские воздухоплаватели - в числе лидеров!
Владимир Путин прилетел в Дагестан