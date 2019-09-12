Видео: В Дагестане на автомойке током убило водителя элитной Toyota
В Тарумском районе Дагестана произошел несчастный случай: 53-летний мужчина погиб от разряда тока. Житель Южно-Сухокумска мыл машину на автомойке, передает пресс-служба МВД по республике.
Инцидент произошел вечером. Мужчина взял мокрыми руками пистолет для мытья машин. От сильного разряда уроженец Дагестана скончался на месте.
- После проведенных следственных мероприятий тело мужчины было передано родственникам. Собранные по данному факту материалы направлены в Следственный комитет по Дагестану для принятия процессуального решения, - говорят в пресс-службе ведомства.
Мужчину убило током на мойке - кадры с камер наблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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