Кадыров готов спасти россиян от разводов

СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-12T16:57:54+03:00

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Россияне слишком часто разводятся — 62,1% браков обречены на провал и развод. Такая статистика печалит не только молодожёнов, но и Рамзана Кадырова. Глава Чечни считает, что стране необходимо сплотиться и брать пример с Чечни, где процент разводов почти в пять раз ниже — 14,7%.

— Человечеству давно известно, что основой могущества и силы государства являются крепкая семья и семейные ценности. И наоборот, распад и разложение общества есть в первую очередь следствие утраты вековых традиций уважения в семье друг к другу и не соблюдения предписанных религией норм семейных отношений, — учит Кадыров своих подписчиков «ВКонтакте».

По словам главы республики, демографические проблемы могут создать реальную угрозу национальной безопасности страны.

— Я убеждён, что вопрос укрепления семьи должен стать национальной идеей и всенародной задачей. В Чечне накоплен огромный опыт в решении данной задачи, которым можем поделиться. Желаю всем семьям мира, добра и согласия! — резюмировал Кадыров.

ИСТОЧНИК KP.RU