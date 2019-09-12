Высокотехнологичная медицина станет фишкой курортов Ставрополья

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-12T17:10:05+03:00

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Курортам КМВ нужно расширить спектр услуг. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Власти края сделают ставку на развитие парковых зон, событийный туризм, высокотехнологичную медицину и развитие транспортных узлов. Как раз недавно была запущена «Ласточка» между Минводами и Кисловодском, которая достигает пункта «Б» за 50 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU