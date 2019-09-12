2019-09-12T17:12:37+03:00
Происшествия

Зек-хакер украл 2 млн, сидя в тюрьме Северной Осетии

Осужденного будут снова судить
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
Изменить размер текста:

В Северной Осетии прокуратура направила в суд дело против отбывающего срок местного жителя. Сидя за решеткой, умный зек украл 2 млн рублей с банковских счетов граждан.

- Обладая навыками работы со специальной компьютерной программой одного из коммерческих банков, он получил доступ к информации о личных данных клиентов, их вкладах и счетах. Заключенный звонил клиентам банка и сообщал, что банковская карта заблокирована и для продолжения операций нужно передать некоторые персональные данные, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе надзорного ведомства. - После этого заключенный осуществлял онлайн-покупку техники в интернет-магазинах. А потом передавал сообщнику информацию о промо-коде для получения товара. Технику сбывали, а выручку делили.

Судить хакера будут по статьям "кража", "неправомерный доступ к компьютерной информации" и "незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дагестане поезд врезался в автомобиль
Чеченки, пытавшиеся заработать на Кадырове, извинились
Путин и Нурмагомедов обсудили бой: «Хороший удушающий прием!»
На Ставрополье мошенники прикрываются Пенсионным фондом
Качели оборвались под девушкой в Ставрополе
В строительстве газоперерабатывающего завода в Буденновске задействуют 30 тыс человек
Высокотехнологичная медицина станет фишкой курортов Ставрополья
Кадыров готов спасти россиян от разводов
На Ставрополье переобучат правительство
Нурмагомедов и Волков в ноябре выступят на турнире UFC в Москве
Видео: В Дагестане на автомойке током убило водителя элитной Toyota
В Ставрополе молодожены попросили подарить им на свадьбу корм для животных
На Ставрополье Владимирову официально «засчитали» победу на выборах
35 ставропольских бизнесменов пришли к представителю Генпрокуратуры на встречу
Путин выпил водки с дагестанцами — видео
Ессентукские воздухоплаватели - в числе лидеров!
Владимир Путин прилетел в Дагестан