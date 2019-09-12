Зек-хакер украл 2 млн, сидя в тюрьме Северной Осетии

СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-12T17:12:37+03:00

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В Северной Осетии прокуратура направила в суд дело против отбывающего срок местного жителя. Сидя за решеткой, умный зек украл 2 млн рублей с банковских счетов граждан.

- Обладая навыками работы со специальной компьютерной программой одного из коммерческих банков, он получил доступ к информации о личных данных клиентов, их вкладах и счетах. Заключенный звонил клиентам банка и сообщал, что банковская карта заблокирована и для продолжения операций нужно передать некоторые персональные данные, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе надзорного ведомства. - После этого заключенный осуществлял онлайн-покупку техники в интернет-магазинах. А потом передавал сообщнику информацию о промо-коде для получения товара. Технику сбывали, а выручку делили.

Судить хакера будут по статьям "кража", "неправомерный доступ к компьютерной информации" и "незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".

ИСТОЧНИК KP.RU