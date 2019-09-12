В строительстве газоперерабатывающего завода в Буденновске задействуют 30 тыс человек

СЕГОДНЯ 17:17 2019-09-12T17:17:49+03:00

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Большим геополитическим проектом назвал глава края Владимир Владимиров строительство газоперерабатывающего завода в Буденновске. На стройке будут задействованы 30 тыс работников. Для них будет построен небольшой городок. В 2025 году в бюджет края от него поступит как минимум 5 млрд рублей.

«Кроме того, высокотехнологичные, интеллектуальные и затратные производства удерживают население на территории. Поэтому это также очень большой геополитический проект», — сказал Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU