2019-09-12T17:32:51+03:00
Общество

Качели оборвались под девушкой в Ставрополе

Момент падения был заснят на видео
Полина ШАПОШНИКОВА
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В новом сквере у кинотеатра «Салют» в Ставрополе сломались качели. Видео момента поломки опубликовали в соцсетях. На записи видно, как человек падает из-за оборвавшегося троса. Но автор видео утверждает, что в этом повинны вандалы.

Корреспондент «Победы 26» поговорил с ним. Мужчина пояснил, что на качелях до момента поломки бесновались молодые люди.

Качели обрываются под девушкой в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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