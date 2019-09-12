2019-09-12T19:21:55+03:00
Общество

Путин и Нурмагомедов обсудили бой: «Хороший удушающий прием!»

Глава государства встретился с непобедимым дагестанским бойцом
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: https://www.bbc.comФото: https://www.bbc.com
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В гости к дагестанскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову зашел президент страны Владимир Путин. Он прилетел в республику с однодневным визитом и не смог не встретиться с непобедимым чемпионом. В первую очередь глава государства поздравил отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова с победой сына в главном поединке UFC 242.

Затем он похвалил Хабиба за хороший удушающий прием «И на горло ты ему не давил. С двух сторон, как положено. Все по-честному», - профессионально оценил Путин.

Встреча Нурмагомедова и Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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