Путин и Нурмагомедов обсудили бой: «Хороший удушающий прием!»
Глава государства встретился с непобедимым дагестанским бойцом
Фото: https://www.bbc.com
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В гости к дагестанскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову зашел президент страны Владимир Путин. Он прилетел в республику с однодневным визитом и не смог не встретиться с непобедимым чемпионом. В первую очередь глава государства поздравил отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова с победой сына в главном поединке UFC 242.
Затем он похвалил Хабиба за хороший удушающий прием «И на горло ты ему не давил. С двух сторон, как положено. Все по-честному», - профессионально оценил Путин.
Встреча Нурмагомедова и Путина.
ИСТОЧНИК KP.RU