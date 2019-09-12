Чеченки, пытавшиеся заработать на Кадырове, извинились
Оказалось, что у нуждающихся в жилье чеченок есть семьи, которые за ними «плохо следили»
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Три чеченки извинились перед главой республики Рамзаном Кадыровым за прсоьбу дать им жилье.
Проверка показала, что Асет Эльбазурова, Зарема Лорсанова и Яхмат Митишева на самом деле не нуждающиеся, у них есть семьи, которые они оставили, уехав жить в Дагестан. В правительстве поговорили с женщинами и их родственниками. Последних осудили, за то, что не вернули чеченок домой и плохо смотрели за своими женщинами.
Родственники пообещали, что женщины не станут просить о подобном.
ИСТОЧНИК KP.RU