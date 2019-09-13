Владимиров: Ирина Кувалдина не войдет в состав правительства Ставрополья

СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-13T09:10:38+03:00

Недавно сообщалось о том, что чиновнице будет предъявлено обвинение по уголовному делу

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«Пропуск» в состав нового правительства Ставрополья Ирине Кувалдиной не выдали, сообщил на пресс-конференции ТАСС губернатор Владимир Владимиров. До этого чиновница занимала должность зампреда кабинета министров.

Накануне стало известно о проверке в отношении Кувалидной, которую инициировал губернатор. Предполагается, что она распорядилась о выдаче миллионов колледжу в рамках программы о создании безбарьерной среды, когда та была уже закрыта. Подчиненные оформляли все задним числом. Колледж на тот момент возглавлял супруг Кувалдиной.

ИСТОЧНИК KP.RU