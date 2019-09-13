На Ставрополье водитель получил болевой шок

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-13T09:46:02+03:00

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Ночью 12 сентября в Буденновском районе пострадал водитель «ВАЗ-2114». Он не принял во внимание дорожные работы и наехал на железобетонный блок. 23-летний водитель с болевым шоком, травмой головы и резанными ранами ног доставлен в больницу. Транспорт просто смяло в гармошку.

Пострадавший за свой небольшой стаж около 10 раз привлекался за нарушения ПДД, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU