На Ставрополье водитель получил болевой шок
Он врезался в бетонное ограждение
Фото: УИГБДД по СК
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Ночью 12 сентября в Буденновском районе пострадал водитель «ВАЗ-2114». Он не принял во внимание дорожные работы и наехал на железобетонный блок. 23-летний водитель с болевым шоком, травмой головы и резанными ранами ног доставлен в больницу. Транспорт просто смяло в гармошку.
Пострадавший за свой небольшой стаж около 10 раз привлекался за нарушения ПДД, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU