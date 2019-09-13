Ставрополец разгромил кафе из-за музыки

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-13T10:14:23+03:00

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В Советском округе мужчина разгромил кафе за отказ сделать музыку погромче. Владелица заведения обратилась в полицию. Неоднократно судимый 26-летний житель соседнего района был доставлен в отдел полиции. Он обвинил сотрудника кафе в своем поведении, который не разделили его музыкального настроения. Мужчина за это повредил барную стойку, несколько стульев, разбил посуду и алкоголь.

Дело направлено в суд, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU