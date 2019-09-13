Белорус и его три пассажира скончались после аварии с уроженцем Дагестана
Россиянин остался жив
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В Черноземельском районе Калмыкии столкнулись легковая машина и грузовик. В результате этого погибло четыре человека, передает пресс-служба МВД Калмыкии.
Авария произошла в четверг после десяти ночи. На трассе между Комсомольским и Яшкулем водитель Renault Laguna с белорусскими номерами, сбив животное, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo, которым управлял уроженец Дагестана.
На месте аварии погибли водитель легковушки и двое пассажиров. Третий пассажир умер уже в больнице, водитель грузовика жив. Сотрудники МВД проводят проверку и выясняют все обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU