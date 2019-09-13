Милый вид транспорта ходит в Минводах

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-13T10:43:06+03:00

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В Минводах ходит самый милый и заодно экологичный вид транспорта. Ослик, запряженный в тележку, по словам местных жителей, ходит по дорогам города часто. Уточняется, что это девочка, которая всем дает себя погладить.

«Меня и мои сумки внимательно обнюхала, губами взяла мою руку. Боже, как это мило! Как маленькая ушастая лошадка!» - не может удержаться автор поста в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU