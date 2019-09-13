Милый вид транспорта ходит в Минводах
Ослица, запряженная в тележку, периодически появляется в городе
Фото: minvody_life
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В Минводах ходит самый милый и заодно экологичный вид транспорта. Ослик, запряженный в тележку, по словам местных жителей, ходит по дорогам города часто. Уточняется, что это девочка, которая всем дает себя погладить.
«Меня и мои сумки внимательно обнюхала, губами взяла мою руку. Боже, как это мило! Как маленькая ушастая лошадка!» - не может удержаться автор поста в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU