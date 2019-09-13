В Ессентуках воздушный шар зацепился за деревья
Взлету помешал ветер
Изменить размер текста:
В соцсетях опубликовали видео с момента взлета на фестивале воздухоплавателей, который вступает в завершающую стадию на КМВ. Шар команды из Калужской области низко пролетел над деревьями, но прошел препятствие. А вот аэростат Железноводска зацепился за деревья. К падению это не привело. Пилотам помешал ветер, который в этом году усложняет соревнования.
На КМВ воздушный шар зацепился за деревья.
ИСТОЧНИК KP.RU