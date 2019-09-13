2019-09-13T11:50:39+03:00
Происшествия

Ставрополец разгромил бар «из-за тихой музыки»

Мужчина попросил «врубить на всю», но услышал отказ
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Мужчина разнёс бар, сломал несколько стульев и разбил бутылки с дорогим алкоголемМужчина разнёс бар, сломал несколько стульев и разбил бутылки с дорогим алкоголемФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Житель Ставрополья разгромил бар за отказ включить музыку «на всю». Дебошир разбил о барную стойку несколько стульев и снёс бутылки с напитками.

Трагикомичная ситуация произошла в Зеленокумске. У нетрезвого посетителя душа была «на распашку» — он хотел кутить весело и шумно. Но наткнулся на несговорчивого бармена. За испорченное веселье и настроение дебошир громил бар, пока не приехала полиция.

— Уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» передано в Советский районный суд, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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