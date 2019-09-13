Ставрополец разгромил бар «из-за тихой музыки»
Житель Ставрополья разгромил бар за отказ включить музыку «на всю». Дебошир разбил о барную стойку несколько стульев и снёс бутылки с напитками.
Трагикомичная ситуация произошла в Зеленокумске. У нетрезвого посетителя душа была «на распашку» — он хотел кутить весело и шумно. Но наткнулся на несговорчивого бармена. За испорченное веселье и настроение дебошир громил бар, пока не приехала полиция.
— Уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» передано в Советский районный суд, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU
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