Ставрополец разгромил бар «из-за тихой музыки»

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-13T11:50:39+03:00

Мужчина разнёс бар, сломал несколько стульев и разбил бутылки с дорогим алкоголем Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

Житель Ставрополья разгромил бар за отказ включить музыку «на всю». Дебошир разбил о барную стойку несколько стульев и снёс бутылки с напитками.

Трагикомичная ситуация произошла в Зеленокумске. У нетрезвого посетителя душа была «на распашку» — он хотел кутить весело и шумно. Но наткнулся на несговорчивого бармена. За испорченное веселье и настроение дебошир громил бар, пока не приехала полиция.

— Уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» передано в Советский районный суд, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU