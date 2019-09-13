2019-09-13T12:24:44+03:00
Политика

Владимир Жириновский считает депутатское кресло в КЧР не своим местом

Он уступил мандат следующему кандидату в партийном списке
Антон ШАПОВАЛОВ
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который возглавил партийный список на выборах в парламент Карачаево-Черкесии, отказался быть депутатом республиканского заксобрания. Об этом "КП-Северный Кавказ" сообщил председатель регионального избиркома Лариса Абазалиева.

Вместо Жириновского, который получил место, в Народное собрание КЧР попал следующий кандидат в партийном списке.

Также поступил и глава Карачаево-Черкесии Рашил Темрезов, который возглавлял партийный список от "Единой России".

- С учетом того, что "Единая Россия" получила 34 мандата в Народном собрании республики, а глава КЧР отказался от мандата, он перешел к кандидату, который числился в списке под 35 номером, - сказала Абазалиева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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