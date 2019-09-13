Ставропольцев заставят молчать полицейские

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-13T13:01:10+03:00

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Как исполняется на Ставрополье «Закон о тишине», сотрудники ДПС проверят в течение месяца. С десяти вечера и до шести утра на улицах населенных пунктов должно быть тихо. Запрет распространяется и на дневное время, если это является явным неуважением к обществу, уточнили в Госавтоинспекции.

Рейды по любителям громкой музыки из автомобилей пройдут с 15 сентября по 15 октября. Полицейские будут охранять покой граждан в населенных пунктах. Нарушителям грозит штраф от 1 до 3 тыс. рублей. За повторное нарушение — 5 тыс. рублей.

Кроме того, всех нарушителей вызовут в администрацию муниципалитета. Там определят меру ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU