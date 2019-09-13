2019-09-13T13:01:29+03:00
Спорт

Неизвестные обстреляли базу «Анжи»

Экс-голкипер махачкалинцев рассказал о том, как клуб жил в 2000-х годах
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Неизвестные из автоматического оружия обстреляли базу футбольного клубаНеизвестные из автоматического оружия обстреляли базу футбольного клубаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Экс-вратарь махачкалинского «Анжи» Илья Абаев рассказал об обстреле клубной базы неизвестными во время его выступлений за дагестанскую команду. По его словам, неизвестные приехали на машине с автоматическим оружием и расстреляли полицейскую будку.

— Была ситуация, когда нашу базу обстреляли неизвестные. Страшно не было, но когда видишь это вблизи — неприятно, — рассказал голкипер «Чертаново» в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Причины нападения так и остались неизвестными. Но игроки воочию видели, как к гостинице подъехал неизвестный автомобиль.

— При въезде в гостиницу стояла полицейская будка. Там всё время было двое стражей порядка, охранявших местность. Ночью они уходили — переходили улицу и садились в кустах. Бывшие одноклубники рассказывали: «Мы пошли покурить на балкон, смотрим — подъезжает машина, и оттуда как начинают палить по будке! Расстреляли её и уехали. А милиционеры на другой стороне дороге были». Потом смотрели — дырки в будке страшные.

Голкипер Абаев выступал за махачкалинский клуб с 2006 по 2007-й и с 2009 по 2010 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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