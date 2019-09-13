За смерть людей на Ставрополье осудят водителя автобуса

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-13T14:23:55+03:00

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На Ставрополье передано в суд дело водителя автобуса, по вине которого погибли люди, пишет Newstracker.

В феврале 2019 года водитель «ПАЗа» при развороте столкнулся с отечественной легковушкой, которая двигалась по главной дороге. В легковом автомобиле получили несовместимые с жизнью травмы два человека. Уголовное дело передано в Георгиевский городской суд. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU