За смерть людей на Ставрополье осудят водителя автобуса
Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы
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На Ставрополье передано в суд дело водителя автобуса, по вине которого погибли люди, пишет Newstracker.
В феврале 2019 года водитель «ПАЗа» при развороте столкнулся с отечественной легковушкой, которая двигалась по главной дороге. В легковом автомобиле получили несовместимые с жизнью травмы два человека. Уголовное дело передано в Георгиевский городской суд. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU