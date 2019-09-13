В Ставрополе горожанам организовали развлечения на выходные
Дискотека и салют ждут ставропольчан в новом сквере на Юности
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День города Ставрополя и края начинают праздновать за неделю. Уже на этих выходных для горожан устроят выставку-продажу, концерты и вечерний фейерверк, сообщает «МК» - Кавказ.
В урочище «Таманская лесная дача» в 11 часов утра пройдет фестиваль бардовской песни с полевой кухней. А на бульваре Генерала Ермолова будут продавать изделия умельцы.
На проспекте Юности громко откроют новый сквер: с дискотекой и салютом. На Александровской площади во второй половине дня стартуют «Разумные вечера».
ИСТОЧНИК KP.RU