2019-09-13T15:01:47+03:00
Общество

В Ставрополе горожанам организовали развлечения на выходные

Дискотека и салют ждут ставропольчан в новом сквере на Юности
Полина ШАПОШНИКОВА
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День города Ставрополя и края начинают праздновать за неделю. Уже на этих выходных для горожан устроят выставку-продажу, концерты и вечерний фейерверк, сообщает «МК» - Кавказ.

В урочище «Таманская лесная дача» в 11 часов утра пройдет фестиваль бардовской песни с полевой кухней. А на бульваре Генерала Ермолова будут продавать изделия умельцы.

На проспекте Юности громко откроют новый сквер: с дискотекой и салютом. На Александровской площади во второй половине дня стартуют «Разумные вечера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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