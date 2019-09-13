2019-09-13T15:34:13+03:00
Экономика

На развитие ставропольских сел собираются привлечь 25 млрд рублей

До 1 октября Минсельхоз РФ назовет проекты, которые получат финансирование
Полина ШАПОШНИКОВА
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За 5 лет в развитие сел Ставрополья власти намереваются привлечь 25 млрд инвестиционных рублей. Планируется, что такая сумма пойдет на развитие социальной инфраструктуры.

Бюджет, утвержденной правительством госпрограммы на 2020-2025 годы, составляет 2,3 трлн рублей. До 1 октября федеральный Минсельхоз назовет проекты, которые вошли в программу. Одно из главных требований — создание рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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