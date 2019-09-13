Ольга Бузова "подарит себя" Ставрополю

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-13T16:00:19+03:00

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В Ставрополь прилетела знаменитая в мире российского шоубиза звезда Ольга Бузова. Сегодня, 13 сентября, она споет в ночном клубе города.

- Я уже на базе! Ставрополь, я прилетела. Очень хочется спать, потому что вы видели как рано я встала. Легла тоже поздно. Поэтому для того, чтобы подарить вам всю себя, энергетику, пожалуй, я лягу и немножко отдохну. Я жду всех сегодня, - обратилась Бузова к фанатам.

Ольга Бузова "подарит себя" в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU