Юноша из Ставрополя попал в 6 сезон шоу «Танцы» на ТНТ
Он оттачивал движения под руководством финалистки 3 сезона Ирины Кононовой
Фото: tnt_yug_kavkaz
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Танцор из Ставрополя Валентин Лещенко участвует в «Танцах» на ТНТ. Он научил свое тело двигаться в ритме hip-hop, contemporary, breakdance и house. Воспитанник ставропольчанки Ирины Кононовой, прославившейся благодаря 3 сезону шоу, мечтает попасть в команду Егора Дружинина и набраться опыта у именитых мастеров хореографии.
Посмотреть выступление гуттаперчевого юноши можно 14 сентября в 21:00.
ИСТОЧНИК KP.RU