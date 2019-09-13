2019-09-13T17:20:02+03:00
Происшествия

Бился в истерике: в Нальчике беспечные родители закрыли сына-инвалида в машине и ушли

Мальчик громко плакал, и его увидели прохожие [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Больше часа просидел в закрытой машине ребенок в Нальчике. Видео с места записала местная жительница. Ей мальчика показал другой прохожий, услышавший детский плач из оставленной у тротуара напротив "Детского стадиона" иномарки. Когда оба заглянули в салон, красными от истерики и слез глазами на них посмотрел ребенок.

Ребенка закрыли в машине и ушли родители в КБР.

- Передо мной мужчина стоит, и он мне показал ребенка. Я уже стою полчаса, он столько же. Ребенок кричит. Он инвалид.Чуть-чуть окно приоткрыто. Музыка орет. Ребенок - еще громче, - комментирует происходящее очевидец, а потом вызывает полицию.

Напомним, что законом на время стоянки запрещается бросать в транспортном средстве детей младше 7 лет без присмотра совершеннолетнего лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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