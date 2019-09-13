2019-09-13T17:36:39+03:00
Недвижимость

7 котельных могут не запустить в Ставрополе из-за долгов

А на 228 предприятиях города выявлены грубые нарушения при эксплуатации газового оборудования
Полина ШАПОШНИКОВА
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Специалистами «Ставропольгоргаза» проверено 1990 коммунально-бытовых объектов и 50 промышленных предприятий города. 228 предприятий Ставрополя грубо нарушают правила эксплуатации систем газопотребления и газораспределения. Аварийных ситуаций не выявлено. Но 11 предприятий используют ветхое оборудование, а на 13 самовольно занимались переустройством сетей газопотребления, нарушена тяга в дымоходах или неисправна автоматика безопасности. Эти объекты не допустят к отопительному сезону.

7 котельных могут также остаться без работы из-за долгов за потребленный газ.

Руководство обязано принять меры до конца сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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