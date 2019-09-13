7 котельных могут не запустить в Ставрополе из-за долгов
Специалистами «Ставропольгоргаза» проверено 1990 коммунально-бытовых объектов и 50 промышленных предприятий города. 228 предприятий Ставрополя грубо нарушают правила эксплуатации систем газопотребления и газораспределения. Аварийных ситуаций не выявлено. Но 11 предприятий используют ветхое оборудование, а на 13 самовольно занимались переустройством сетей газопотребления, нарушена тяга в дымоходах или неисправна автоматика безопасности. Эти объекты не допустят к отопительному сезону.
7 котельных могут также остаться без работы из-за долгов за потребленный газ.
Руководство обязано принять меры до конца сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU