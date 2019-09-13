2019-09-13T18:17:02+03:00
Происшествия

Завершены поиски пропавшего в Дагестане хромого мальчика

11 сентября Шамиль ушел из дома
Евгения СОКОРЕВА
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В Дагестане нашли пропавшего 11 сентября 13-летнего Шамиля Хаджимурадова. Как сообщали ранее в МВД республики, у подростка были следующие приметы:

- Хромает на левую ногу, левую руку держит согнуто в направлении вверх, умственно отстаёт, но на вопросы может ответить, знает наизусть номер родителей. Одет в спортивный костюм голубого цвета Адидас, спортивная мастерка Анжи, чёрная с жёлтыми вставками.

Предполагалось, что школьник может находиться в Махачкале.

- Оказалось, что в то время, когда сотрудники прочесывали эту территорию, ребенок ушел в мечеть, где провел ночь, - сказали полицейские. - Ребенок доставлен в отдел полиции города Хасавюрт, где его ждала мама. Спасибо за помощь и неравнодушие!

ИСТОЧНИК KP.RU

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