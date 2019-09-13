Видео: дагестанский мажор на Cadillac «дострелялся» из дробовика
В Дагестане «золотая молодёжь» неудачно отпраздновала свадьбу. Всему виной неуёмное веселье и дробовик WInchester. Один из мажоров на люксовом Cadillac SRX решил выразить ликование, постреляв в воздух из помпового ружья.
«Весельчак» высунулся прямо из люка авто и начал без разбора палить в воздух. Убить небо у него не получилось, а вот стать героем вирусного видео — с успехом. Ролик был опубликован в «элитной группе» дагестанских мажоров. И очень скоро им заинтересовались полицейские.
На беду стрелка, на видео, кроме его подвига, видно расплывчатую надпись — название реки. Дагестанским правоохранителям легко удалось прочитать знакомый топоним. Стало понятно, что неуёмное веселье дебошир выражал на автомобильном мосту через реку Количи Каяктенского района республики. Выяснить подробности было делом техники. И через несколько дней в дверь мажора постучались.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан, против 31-летнего жителя города Избербаш возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Оказалось, что перед полицейскими бывалый уголовник. Его уже судили за разбой и умышленное причинение вреда здоровью. Сейчас стрелка держат в полиции.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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