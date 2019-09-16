Ставрополец, поразивший мир танцем на сумасшедшей высоте, стал финалистом шоу «Удивительные люди»

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-16T15:05:34+03:00

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Ставрополец прошел в финал шоу «России 1» «Удивительные люди», на которое приглашают выступить только обладающих невероятными способностями героев. Задача Олега Кольваха состояла в прохождении маршрута по воздуху с завязанными глазами. Под потолком были подвешены канаты,какие-то — были фальшивыми, какие-то - настоящими, а под ногами героя выпуска периодически полыхал огонь.

28-летний молодой человек прошел испытание, запомнив схему надежных канатов и избегая муляжей, которые могли стать причиной его падения.

Ставрополец профессионально занимается pole dance (полдэнс) и много раз становился чемпионом международных соревнований. До этого Кольвах был мастером спорта по рукопашному бою.

Но его поистине удивительное достижение — первый в мире танец на пилоне на высоте 1500 метров. Металлическую трубу подвесили под корзину воздушного шара, а сам танец снимали дроны.

Олег прокомментировал «КП» - Ставрополь свое выступление на шоу федерального канала.

- Задание придумали редакторы, я понял, что меня ждет, только когда пришел на программу. Испытание акробат назвал «комфортным» для прохождения, он запомнил траекторию передвижения, ориентировался на шумы. Периодически молодой человек просил похлопать для этого зал. Он сравнил передвижение вслепую с задачей дойти до комнаты «Х» ночью в собственном доме.

Олег здраво оценивает обстановку и заявляет, что конкурентов у него нет.

- У нас у всех разная специфика, среди соперников нет тех, кто выступает на пилоне.

- Я рад что прошел в финал, будет упор на работу, предполагаю, что и финальное задание как-то связано с пилоном, - резюмировал акробат.

Ставрополец Олег Кольвах на шоу Удивительные люди поразил жюри координацией.

ИСТОЧНИК KP.RU