Ставропольца будут судить за 14 краж из магазинов

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-16T12:50:36+03:00

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Массовые кражи товаров произошли в Ставрополе. Оказалось, что торговые точки обворовывал 37-летний местный житель, ранее задержанный за мелкое хищение. Его обвиняют в 14 кражах из магазинов города. Он проносил товар под одеждой. Среди похищенного: продукты, алкоголь, табак, бытовая химия, средства гигиены и даже мелкая бытовая техника.

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

Мужчина крадет из супермаркета Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU