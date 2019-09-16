Ставропольца будут судить за 14 краж из магазинов
Владельцы торговых точек толпой ринулись в полицию
Фото: ГУ МВД РФ по СК
Изменить размер текста:
Массовые кражи товаров произошли в Ставрополе. Оказалось, что торговые точки обворовывал 37-летний местный житель, ранее задержанный за мелкое хищение. Его обвиняют в 14 кражах из магазинов города. Он проносил товар под одеждой. Среди похищенного: продукты, алкоголь, табак, бытовая химия, средства гигиены и даже мелкая бытовая техника.
Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.
Мужчина крадет из супермаркета Ставрополя.
ИСТОЧНИК KP.RU