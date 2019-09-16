2019-09-16T12:50:36+03:00
Происшествия

Ставропольца будут судить за 14 краж из магазинов

Владельцы торговых точек толпой ринулись в полицию
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: ГУ МВД РФ по СКФото: ГУ МВД РФ по СК
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Массовые кражи товаров произошли в Ставрополе. Оказалось, что торговые точки обворовывал 37-летний местный житель, ранее задержанный за мелкое хищение. Его обвиняют в 14 кражах из магазинов города. Он проносил товар под одеждой. Среди похищенного: продукты, алкоголь, табак, бытовая химия, средства гигиены и даже мелкая бытовая техника.

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

Мужчина крадет из супермаркета Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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