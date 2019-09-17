На Ставрополье больше сотни оленей выпустили на свободу

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-17T10:50:14+03:00

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На Ставрополье работают над увеличением популяции животных на особо охраняемых территориях. В том числе, заботятся о сохранении их дома. Так, за уничтожение среды обитания животных за последние 4 года к ответственности привлечено 8 юридических лиц шесть должностных и 24 гражданина. Общая сумма штрафов составила 2002000 рублей. 8 лет в крае занимаются сохранением популяции пятнистого и благородного оленя. С 2016 года их из вольеров выпустили на свободу. В заказники «Сафонова дача», «Бугунтинский», «Дебри», «Лесная дача», «Русский лес», «Стрижамент» и памятник природы «Гора Брык» . Всего подарили вольную жизнь на этих территориях 91 оленю. Их численность удалось увеличить до 107 особей.

Часть животных выкуплена консорциумом в рамках корпоративной экологической программы «Каспийского трубопроводного консорциума – Россия» «Сохраним природу родного края». В бюджет края поступило 2,3 миллиона рублей. Купрленные олени поселились в краевых заказниках «Русский лес», «Бугунтинский» и «Лесная дача».

В октябре Каспийский трубопроводный консорциум купит еще 4 самцов пятнистого и благородного оленей для вольеров в заказниках «Стрижамент» и «Сафонова дача». И 10 пятнистых оленей будут приобретены для расселения в заказнике «Русский лес».

ИСТОЧНИК KP.RU