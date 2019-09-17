Ставрополец напал на вызванного полицейского

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-17T11:48:45+03:00

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32-летний мужчина на Ставрополье подозревается в посягательстве на жизнь полицейского. 16 сентября житель Туркменского района набрал 112 и совершил хулиганский поступок. К молодому человеку прибыли правоохранители. В ходе беседы, мужчина без причины ударил ножом в грудь одного из полицейских, которого срочно госпитализировали. Сейчас здоровью правоохранителя ничего не угрожает. Нападавшего задержали, его дело расследуется, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU