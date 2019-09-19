Девушка-инвалид из Кабардино-Балкарии победила в международном конкурсе красоты

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-19T12:13:37+03:00

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В Санкт-Петербурге организовали международный конкурс Красоты и Таланта «Невская краса». Особенностью этого мероприятия был состав участниц: все девушки были с ограничениями по здоровью.

Победительницей конкурса стала Инна Анненкова из села Прохладного Кабардино-Балкарии. Теперь девушка — Мисс «Невская краса 2019».

Инна села на инвалидное кресло после того, как попала в аварию, в которой получила серьезную травму позвоночника. До этого она занималась спортом и училась в университете. Трагедия не сломила девушку, и она окончила вуз, родила сына и сейчас получает второе высшее образование.

ИСТОЧНИК KP.RU