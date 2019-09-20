2019-09-20T15:11:56+03:00
Происшествия

«Девушка заступилась, но её не слышали»: Толпа дагестанцев до смерти забила молодого мужчину

Инцидент произошёл в Махачкале [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Молодой мужчина скончался после жестокого избиения во время массовой драки в Махачкале. Видео, размещённое в соцсетях, вызвало большой резонанс и привлекло внимание правоохранителей.

Толпа до смерти забила дагестанца в Махачкале.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД Дагестана, нападение произошло ещё 16 августа. Во время рубки, начавшейся из-за взаимных оскорблений, критически пострадал 29-летний мужчина из Дербента. Месяц он мучился в Республиканской больнице. А 17 сентября его не стало.

Пользователи местного сегмента социальных сетей были поражены безразличием местных жителей и прохожих. За нечастного молодого человека заступилась только проходившая мимо девушка. Но её не послушали, оттолкнули и продолжили забивать жертву.

— В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастны 21-летний Исбатов Даниял Тажутдинович и 22-летний Мутамибов Пахрула Алибегович. Расследование уголовного дела о нанесении тяжких телесных повреждений продолжается, — заявили в региональном МВД.

Подозреваемые. Фото: ГУ МВД по РД

Подозреваемые. Фото: ГУ МВД по РД

ИСТОЧНИК KP.RU

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