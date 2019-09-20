2019-09-20T19:06:38+03:00
Происшествия

Названа причина пожара в грозненском ТЦ

МЧС выдвигает предварительную версию
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Грозном озвучили предварительную причину пожара в ТЦ. Региональное МЧС винит сбой в работе электросети. Но работа на месте происшествия не закончена. Пожарно-техническая экспертиза будет готова через 10 дней.

Здание проверили в начале весны, тогда были обнаружены 7 нарушений противопожарных норм.

19 сентября в Грозном загорелся ТЦ, всех людей и животных из контактного зоопарка быстро эвакуировали, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В столице Ингушетии сменился мэр
По делу о высокопоставленных чиновниках Дагестана арестовали еще двоих
На всемирно известного итальянского дизайнера надели вязаный свитер в КБР
«Нашли его изломанным, умирающим»: пес-невидимка Эдельвейс продолжает верить в людей
Число отдыхающих в Ессентуках выросло на 10 процентов
Центр национальных культур с тремя залами для балета построят в Ставрополе
Коррупционный скандал зреет в Невинномысске из-за дела о взятке экс-полицейским
В Железноводске пройдет забег за iPhone
Воинское кладбище Кисловодска оккупировали коровы
Изобретение осетинского учёного отметил Владимир Путин
Лже-сотрудник ФСБ осужден в Ставрополе
Карма Кармадона: Северная Осетия вспоминает группу Сергея Бодрова
Нашли пачки денег, бронежилеты, автоматы: завели уголовное дело на бывшего вице-президента "Анжи"
«Девушка заступилась, но её не слышали»: Толпа дагестанцев до смерти забила молодого мужчину
По 25 жизненным ситуациям ставропольцы смогут получить документы онлайн
Сотрудницу железноводской прокуратуры осудили за мошенничество
В КЧР из окна 3 этажа выпал маленький ребенок
Пожилой альпинист из Белоруссии пропал на Эльбрусе
Силовики скрутили начальника почты в КБР, стащившего 3,5 млн рублей пенсий у ветеранов
Племянника экс-главы Дагестана Абдулатипова приговорили за растрату 25 млн
Ставропольчанка попросила опознать залезшего к ней зверя
На Ставрополье маленькая колдунья заработала 50 тысяч на снятии порчи
Три с половиной тысячи маленьких ессентучан защитили от гриппа
Чеченский богослов стал первым доктором исламских наук в республике
В Ставрополе заключенному добавят срок за взятку в колонии
70 пар поженятся в Ставрополе в День города
Голодающего афганца забрали в больницу после пикета в Дагестане