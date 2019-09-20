Названа причина пожара в грозненском ТЦ

СЕГОДНЯ 19:06 2019-09-20T19:06:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Грозном озвучили предварительную причину пожара в ТЦ. Региональное МЧС винит сбой в работе электросети. Но работа на месте происшествия не закончена. Пожарно-техническая экспертиза будет готова через 10 дней.

Здание проверили в начале весны, тогда были обнаружены 7 нарушений противопожарных норм.

19 сентября в Грозном загорелся ТЦ, всех людей и животных из контактного зоопарка быстро эвакуировали, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU