Названа причина пожара в грозненском ТЦ
МЧС выдвигает предварительную версию
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В Грозном озвучили предварительную причину пожара в ТЦ. Региональное МЧС винит сбой в работе электросети. Но работа на месте происшествия не закончена. Пожарно-техническая экспертиза будет готова через 10 дней.
Здание проверили в начале весны, тогда были обнаружены 7 нарушений противопожарных норм.
19 сентября в Грозном загорелся ТЦ, всех людей и животных из контактного зоопарка быстро эвакуировали, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU