Мотострелки проводят учения на Ставрополье
Они продлятся до конца недели
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На Ставрополье идут учения мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа с боевой стрельбой. Они продлятся до конца недели. Планируется, что расчеты и экипажи дойдут до полигона Николо-Александровского, где развернут командные пункты, разработают стратегию боя вместе с армейской авиацией, подразделениями артиллерии.
К учениям подключились около полутора тысяч военных, задействовано больше 400 спецмашин.
ИСТОЧНИК KP.RU