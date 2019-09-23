2019-09-23T15:00:58+03:00
Политика

Мотострелки проводят учения на Ставрополье

Они продлятся до конца недели
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье идут учения мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа с боевой стрельбой. Они продлятся до конца недели. Планируется, что расчеты и экипажи дойдут до полигона Николо-Александровского, где развернут командные пункты, разработают стратегию боя вместе с армейской авиацией, подразделениями артиллерии.

К учениям подключились около полутора тысяч военных, задействовано больше 400 спецмашин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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