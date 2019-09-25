В Ставрополе белка вывернула карманы мужчины в поисках еды
Черная красавица взобралась до карманов куртки по брюкам
Фото: Нетипичный Ставрополь
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Со зверским ограблением столкнулся посетитель парка Победы в Ставрополе. Черная белка повела себя до крайности нагло и без приглашения залезла в карман куртки мужчины, забравших по ногам.
Людей позабавил ролик: «Так нагло даже гопники себя не вели». Некоторые придумали подпись к видео: «Орехи есть? А если найду?»
Самое наглое животное: в Ставрополе белка выворачивает карманы мужчины в парке.
ИСТОЧНИК KP.RU