16-летний подросток в Дагестане убил отца

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-28T14:11:31+03:00

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В Дагестане 3 молодых человека задержаны по подозрению в убийстве. О преступлении стало известно после того, как 56-летняя женщина сообщила о пропаже брата в поселке Загородный. Полицейские выяснили, что мужчина накануне поссорился с сыном, и последний ушел из дома.

16-летний подросток подговорил двух друзей 17 и 18 лет за деньги помочь убить отца. Они ударили 55-летнего мужчину металлической трубой по голове. Тот скончался.

Банда отвезла труп в лес.

Возбуждено уголовное дело, все трое задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU