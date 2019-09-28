16-летний подросток в Дагестане убил отца
Трое молодых людей напали на мужчину
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В Дагестане 3 молодых человека задержаны по подозрению в убийстве. О преступлении стало известно после того, как 56-летняя женщина сообщила о пропаже брата в поселке Загородный. Полицейские выяснили, что мужчина накануне поссорился с сыном, и последний ушел из дома.
16-летний подросток подговорил двух друзей 17 и 18 лет за деньги помочь убить отца. Они ударили 55-летнего мужчину металлической трубой по голове. Тот скончался.
Банда отвезла труп в лес.
Возбуждено уголовное дело, все трое задержаны.
ИСТОЧНИК KP.RU