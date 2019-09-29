"Разобьется - не жалко": полицейские проверяют видео со стритрейсером в Дагестане
В Махачкале засняли на видео гонки стритрейсера под окнами жилых домов посреди ночи. Возмущенная громким дрифтом очевидец выложила ролик в Instagram, и "понты" мажора уже оценила полиция, которая обещает наказать лихача за административное нарушение.
Стритрейсер развлекается ночью в Махачкале.
- Вот чем занимаются в Махачкале в 2 часа ночи. Разобьется - не жалко, честное слово. Жалко, что номеров не видно, - комментирует происходящее автор записи.
- Это административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф, сумма которого меньше, чем стоимость одной заправки полного бака топлива данного "средства развлечения", - констатируют в пресс-службе МВД Дагестана.
В ведомстве добавляют, что с большой вероятностью за рулем сидел молодой человек, за чьи "капризы" заплатят родители.
- Отсутствие должного воспитания, вкупе с отсутствием уважения к окружающим, и помноженное на "покрывательство" со стороны родителей - вот корень проблемы, которой нет ни в одном другом регионе, кроме нашего, - сказали также в полиции.
Это видео и записи с камер наружного наблюдения проверяются. Личность лихача устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU