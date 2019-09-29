В Дагестане ловят вооруженного ножом психбольного

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-29T13:50:26+03:00

От опасного мужчины уже пострадали ребенок и взрослый [видео]

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В Дагестане распространили ориентировку на 19-летнего жителя Махачкалы Чергесханова Загира, разгуливающего по улицам города с ножом. К полицейским уже обратились двое пострадавших. Угрожая расправой разыскиваемый напал на 16-летнего мальчика и забрал мобильный телефон, а также изрезал 28-летнего жителя поселка Кривая Балка - он в больнице с колото-резаной раной грудной клетки.

- Разыскиваемый состоит на учете в республиканском психо-неврологическом диспансере. Принимаются меры к установлению местонахождения подозреваемого, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, обращайтесь по телефону: 8 928 961 00 86.

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ИСТОЧНИК KP.RU