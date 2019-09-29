В Дагестане задержали опасного психбольного, напавшего на двоих человек

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-29T15:54:37+03:00

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В Дагестане задержали разыскиваемого психически нездорового 19-летнего жителя Махачкалы Загира Чергесханова.

26 сентября в отделение полиции обратилась 39-летняя женщина и рассказала, что незнакомец напал на 16-летнего подростка и, угрожая ножом, отобрал мобильный. Подозреваемым оказался Чергесханов.

А ранее к дежурным пришла информация, что около 20:00 в республиканскую "травматологию" с колото-резаной раной грудной клетки обратился 28-летний житель поселка Кривая Балка. Мужчина от написания заявления и дачи объяснений отказался, но оперативники установили, что изрезал пострадавшего также Чергесханов. Юноша состоит на учете в республиканском психо-неврологическом диспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU