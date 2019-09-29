Авария с 7 пострадавшими произошла на Ставрополье

СЕГОДНЯ 18:16 2019-09-29T19:07:28+03:00

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В воскресенье, 29 сентября, в 15.43 дежурному в МЧС СК пришло сообщение о ДТП от спасателей Левокумского района. Произошло столкновение легковушек "Toyota Corolla" и "ВАЗ 21099". Погибших, как уточняется, в аварии нет, но пострадали 7 человек, один из которых 9-летний ребенок. Всех увезли в больницу для осмотра у врачей. Уточняется, что мальчик серьезных травм не получил, так как в момент ДТП находился на заднем пассажирском сидении в детском кресле.

- За рулем отечественного автомобиля находился 22-летний местный житель. Иномаркой управлял 47-летний житель Левокумского района. Предварительная причина ДТП - нарушение правил обгона водителем автомобиля "Toyota Corolla", - рассказали "КП-Северный Кавказ" в УГИБДД СК.

ИСТОЧНИК KP.RU