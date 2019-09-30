3 человека пострадали в ДТП с "Приорой" и "Мерседесом" в Ставрополе

СЕГОДНЯ 09:37 2019-09-30T09:39:02+03:00

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В Ставрополе 3 человека пострадали в ДТП из-за водителя, лишенного прав. 29 сентября около 5 часов дня на перекрестке улиц Розы Люксембург и Дзержинского водитель «Приоры» столкнулся с «Мерседес Бенц AMG». С травмами различной степени тяжести оба водителя и пассажир «Приоры» доставлены в больницу.

Отечественным автомобилем управлял 21-летний студент, лишенный прав за повторный выезд на встречную полосу. На его счету куча неоплаченных штрафов. Иномаркой управлял 21-летний ставрополец, имеющий репутацию получше. Идет проверка по факту аварии, выясняется, кто из них выехал на красный сигнал светофора, рассказали в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU