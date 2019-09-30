Две девушки пострадали в ДТП с иномаркой в Ессентуках

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-30T09:49:52+03:00

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29 сентября в Ессентуках столкнулись автомобили «Шевроле Гео Призм» и «ВАЗ-21140». Водитель иномарки нарушила правила поворота и врезалась в отечественную легковушку. Водитель и пассажир «четырнадцатой» были доставлены в больницу. 27-летняя и 21-летняя местные жительницы получили травмы головы. «Шевроле» управляла 46-летняя женщина, которая водит 5 лет и не числится в злостных нарушительницах. Идет проверка по факту аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU