Стало известно, в каких регионах Северного Кавказа больше любят ЗОЖ

СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-30T10:16:49+03:00

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Аналитики РИА Новости опубликовали исследование, в каких регионах России больше всего людей, придерживающиеся здорового образа жизни. Все республики Северного Кавказа в числе лидеров.

Так, самый большой показатель в России - в Дагестане (первое место), Чечне (второе место) и Кабардино-Балкарии (третье место). Отметим, что остальные регионы СКФО не отстают от лидеров. Ингушетия занимает седьмое место, Северная Осетия - девятое, Ставропольский край - десятое. Последней среди республик Северного Кавказа стала Карачаево-Черкесия.

Эксперты, чтобы построить рейтинг, брали сразу восемь показателей: доля населения, занимающихся физкультурой, количество потребителей табака, продажа алкоголя, число выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

ИСТОЧНИК KP.RU