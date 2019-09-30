Ставрополец спланировал ограбление знакомой из-за 10 млн рублей
Житель Ставрополя спланировал разбойное нападение, узнав, что знакомая хранит крупную сумму денег. Он подговорил на дело своих знакомых, сообщив точный адрес, описав расположение комнат и местонахождение владелицы. Накануне он позвонил ночного ограбления самой потерпевшей. Грабители ворвались в дом в масках и с ножами, потребовав от женщины 10 млн рублей. Она подчинилась, тогда нападавшие скрылись, поделив сумму на троих.
При обыске у одного из обвиняемых нашли пистолет, приспособление для бесшумной стрельбы и патроны.
Возбуждены уголовные дела за разбой, незаконное хранение огнестрельного оружия.
Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU