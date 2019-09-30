Отдал пистолет в залог: на ставропольца заведено уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-30T10:49:10+03:00

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Владелец оружия в Советском округе оставил знакомому пистолет в залог. Выяснил это участковый полицейский, который зашел проверить условия обеспечения сохранности оружия и патронов у 47-летнего жителя Зеленокумска.

На месте не оказалось травматического пистолета. Владелец пояснил, что взял у 33-летнего приятеля в долг и оставил ему пистолет. Обоих мужчин доставили в отдел полиции. Травматический пистолет изъяли.

За незаконный сбыт оружия возбуждено уголовное дело на его владельца. Решается вопрос о возбуждении административного производства против 33-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе администрации ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU