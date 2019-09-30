2019-09-30T11:38:39+03:00
Общество

ЯМыКадыров: чеченцы объявили войну вейперам, на очереди - табачники

Жители Грозного поддержали главу республики
Антон ШАПОВАЛОВ
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ЯМыКадыров: чеченцы объявили войну вейперам, на очереди - табачникиЯМыКадыров: чеченцы объявили войну вейперам, на очереди - табачникиФото: СОЦСЕТИ
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В субботу в Грозном прошла полномасштабная акция протеста против вейперов и тех, кто курит табачные изделия. Таким образом жители города поддержали инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова.

В акции, прошедшей под лозунгами "Нет сигаретам! Нет вейпам!", участвовало несколько сотен человек. Среди них студенты и сотрудники Чеченского государственного университета. Они прошли по главным улицам Грозного.

- Цель акции - привлечь внимание жителей к проблеме вреда, наносимого пристрастием к данной проблеме. Пропаганда здорового образа жизни. Ведь курение – это главный фактор риска развития многих заболеваний! - сказал один из организаторов шествия Аюб Гатаев.

Ранее против производителей атрибутики для вейперов выступил Рамзан Кадыров. Он выступил с идеей полностью отказаться от использования жидкостей для курения, как это делают другие страны. Дальше глава Чечни намерен бороться с нечестными косметологами и и продавцами стероидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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